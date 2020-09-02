الاحتلال يواصل عزل الأسير حاتم قواسمة منذ أكثر من 6 أشهر

تواصل سلطات الاحتلال عزل الأسير حاتم سائد مصطفى قواسمة من مدينة الخليل منذ أكثر من ستة أشهر، في أوضاع اعتقالية قاسية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد أقدمت في شهر آذار الماضي على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني "فتح" في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي، وهم: أسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، وعمر خرواط، بالاضافة إلى الأسير قواسمة، وجرى نقلهم بعدها إلى سجون أخرى.

وأضافت، أن الأسير قواسمة جرى نقله في البداية إلى عزل معتقل "جلبوع"، ومكث فيه لمدة شهرين، ومن ثم تم اقتياده لعزل سجن "أيالون" حيث يقبع الآن، مشيرة إلى أنه محتجز حاليا داخل زنزانة ضيقة سيئة التهوية والإنارة، ويتم إبلاغه شفويا كل شهر بقرار تمديد عزله، بدون إجراء محكمة له وبدون تحديد مدة العزل.

وكانت الهيئة قد تقدمت في وقت سابق بالتماس لمحكمة الاحتلال، للمطالبة بإخراجه من العزل، ولكنها لم ترد حتى الآن.

من الجدير ذكره أن الأسير حاتم قواسمة معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسجن 4 مؤبدات.