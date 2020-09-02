"فيسبوك" يعلن تغيير جديد على سياسته وشروط خدمته

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنها قررت تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها، من أجل تجنب الدعاوى القضائية، وفق موقع "تايمز نيوز ناو".

وأوضحت الشركة، أن شروط خدمتها الجديدة يمكنها أن تسمح لها بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى، حيثُ من المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبين موقع "نيوز ناو"، أن التغييرات الجديدة لـ"فيسبوك" في محاولة تجنب أو تخفيف من الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية عليه.

يشار إلى ان شبكة "فيسبوك" تواجه دعاوى قضائية في بلدان عديدة مثل: الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.