ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة تنهي حجر 1501 شخص من المحجورين في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:51 - 02 سبتمبر 2020
مركز للحجر الصحي في غزة مركز للحجر الصحي في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أنهت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، حجر 1501 شخص من المحجورين داخل الحجر الصحي في كافة محافظات غزة.

 وأوضحت الصحة في بيان لها، أن إدارة مراكز الحجر الصحي أنهت حجر 1501 من المستضافين والطواقم الصحية والشرطية والخدمات المساندة، وفق البروتوكول المعتمد لمراكز الحجر.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تجري العمل على اتمام اجراءات الحجر لدفعة أخرى خلال الساعات القادمة.

وأعلنت صحة غزة، اليوم، تسجيل "83" إصابة جديدة  بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم  79 اصابة من داخل المجتمع و 4 اصابات من داخل مراكز الححر الصحي، ليرفع إجمالي الاصابات منذ مارس لـ483 حالة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات