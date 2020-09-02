"تويتر" يعلن عن ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق في دول عربية

أعلن تطبيق "تويتر" العالمي، اليوم الأربعاء، عن بدئه العمل على إضافة خصائص جديدة، للكشف عن أسباب تداول بعض الموضوعات "الترند" في السعودية والإمارات ومصر.

وأوضح التطبيق، أنه سيبدأ لتلك الإجراءات الجديدة اعتبارًا من اليوم بتثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة "الترندات" بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور وسبب تداوله.

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي.

لم تعد بحاجة إلى قراءة العديد من التغريدات لمعرفة سبب تداول موضوعاً ما. ابتداءً من اليوم سيتم إضافة تغريدة توضيحية تعطي سياق أكبر حول الموضوع المتداول على نظامي IOS و Android. pic.twitter.com/E1MzsDv1Og — Twitter MENA (@TwitterMENA) September 1, 2020

وتعتزم شركة "تويتر" نقل ميزة رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة عبر نظامي iOS، Android إلى موقعها في وقت قريب.

وأشار "تويتر" إلى أنه سيوفر تلك الخاصية في كل من السعودية ومصر والإمارات وسيكون الوصف باللغة العربية.

وأكد أن تلك الخاصية، ستتوافر في (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا والهند وآيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).