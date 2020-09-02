السعودية تسمح للإمارات بعبور الرحلات الجوية لها ومنها لكافة الدول

وافق أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وافقت على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وتأتي هذه الموافقة قبل إطلاق متوقع للرحلات الجوية بين كيان الاحتلال ا"لإسرائيلي" والإمارات.

وحلقت طائرة "إسرائيلية" مستأجرة لنقل وفدين أمريكي و"إسرائيلي" من تل أبيب إلى أبو ظبي فوق الأجواء السعودية هذا الأسبوع في أول رحلة رسمية لشركة طيران "إسرائيلية" فوق المملكة.

وجاءت زيارة الوفد المشترك إلى دولة الإمارات في إطار الإعلان الثلاثي المشترك، وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات و"إسرائيل".

وضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بالكيان الإسرائيلي على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات.

والتقى الوفد، الذي ضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة و الثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات، لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة اتفاقية التطبيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الـ13 من آب أغسطس عن توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

وأثار الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي ادانة فلسطينية واسعة، لا سيما من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، مؤكدين ان هذه الخطوة "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".