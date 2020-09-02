"غانتس" يحجب على أمول "حماس" ويقيد نقل ممتلكات بعض كوادرها

أمر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بمنع وصول أموال لـ"حماس" في قطاع غزة وحول العالم عبر جهات، تقدر بملايين الشواكل.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن قرار غانتس يأتي في إطار الحملة الاقتصادية ضد "حماس" التي تقودها، وزارة الحرب الإسرائيلية مع جهاز "الشاباك" ووزارة الخارجية وجهات أخرى.

وأوضحت القناة، أن قرار وزير الحرب يقضي بحجب مبالغ 900 ألف دولار لحماس، وتزعم أنها تعود لصالح "أسامة البشتي" للصرافة والتحويلات، والتي تذهب لـ"حماس".

وبيّنت أن غانتس وقع على أمر بتقيد نقل ممتلكات وأموال إلى "رامي عبده" و"خالد الطوراني" اللذين يعملان كعضوين في إدارة منظمة تعمل في بريطانيا لصالح حركة "حماس"، وفق ادعاء الاعلام العبري.

وأكد أن وزير الحرب وقع على أمر مماثل بحق محمود الحنفي الذي يشغل منصب مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان التي تعمل في لبنان بزعم أنها تعمل لصالح "حماس"، لافتةً إلى أن الهدف من إعلان أوامر "غانتس" هو فرض قيود إضافية على تلك المنظمات والمؤسسات والأفراد.