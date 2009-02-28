صرف رواتب موظفي حكومة غزة و20% من مستحقات الشهر الحالي غدا

فلسطين اليوم-غزة

قال علاء الدين البطة، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام التابع للحكومة بغزة، أن النقابة اتفقت مع الحكومة برئاسة إسماعيل هنية على صرف ما نسبته 20% من مستحقات الموظفين المتراكمة مع رواتب شهر شباط الحالي التي سيبدأ صرفها غدا الأحد حسب الترتيبات التي ستعلن عنها وزارة المالية لاحقا.

وأكد البطة أن هذا الاتفاق جاء بعد جولة من المفاوضات الحثيثة التي خاضتها نقابة الموظفين في القطاع العام مع الحكومة المقالة قبل الحرب وتم استكمالها بعد انتهاء الحرب، موضحا أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لصرف مستحقات الموظفين لا سيما أن الثقل الملقى على كاهل الموظفين على وجه التحديد كبير جدا نظرا لإعانة الواحد منهم أكثر من عائلة في هذه الظروف الصعبة.

وثمن البطة التزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين بانتظام خلال الفترة الماضية رغم الظروف التي تمر عليها بعد أن أجهزت قوات الاحتلال خلال الحرب على جميع مقراتها.

كما وجه شكره لوزارة المالية على عدم تأخرها بتسديد رواتب الموظفين والموافقة على دفع جزء من المستحقات.