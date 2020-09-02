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صحة غزة تعلن عن عدد العينات التي سحبتها خلال 24 ساعة الماضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:58 - 02 سبتمبر 2020
مختبر لفحص الفيروسات مختبر لفحص الفيروسات
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أنها اجرت 1281 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، منها 411 داخل مراكز الحجر، و870 لداخل المجتمع.

وأكدت الصحة في تقريرها اليوم حول مستجدات فيروس كورونا،  تسجيل 83 إصابة بالفيروس، (79 من داخل المجتمع، و4 من العائدين).

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وأوضحت أن اجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا، منذ مارس، 483حالة، تعافى 76 حالة، و402 بحالة نشطة، فيما بلغت نسبة الوفيات خمسة حالات، (4 من داخل المجتمع، وحالة من الحجر الصحي).

يشار إلى أن حظر التجوال التي أعلنت عنه وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، لا زال مستمرًا، حتى حصر المناطق الموبوءة، ومنع تفشي فيروس كورونا.

 

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