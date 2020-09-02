المئات يشيعون جثامين الاطفال الثلاثة ضحية حريق اندلع وسط القطاع

شيّع المئات من المواطنين، اليوم الأربعاء، جثامين ثلاثة أطفال بعد وفاتهم إثر حريق بمنزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بدوره قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة رائد الدهشان إن جهاز الدفاع المدني والشرطة والفلسطينية لا زالا يبحثان عن سبب ملابسات حريق النصيرات، ودعا الجميع للتريث.

وأكد الدهشان أن ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحريق غير صحيحة وجهاز الدفاع المدني هو الجهة الرسمية المتخصصة في متابعة الحدث وسيلعن بكل شفافية عن سبب وملابسات الحريق.

وتابع :”وردت غرفة عمليات الوسطى إشارة بوجود حريق، توجهت طواقمنا على الفور للمكان وتعاملت مع الحريق وللأسف الحريق كان ملتئم البيت والأطفال، وسنخرج ببيان نوضح فيه الفترة الزمنية التي وصلت فيه طواقمنا لمكان الحريق”.

ونوه الدهشان ألى أن جهاز الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ وطواقمه مستنفرة لاستقبال أي إشارة طوارئ والتعامل معها.





