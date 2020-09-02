المصادقة على تشكيلة السنة القضائية الجديدة في فلسطين

أقرّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تشكيلة قضائية للسنة القضائية الجديدة، يبدأ العمل بها في المحاكم النظامية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل (6-9-2020)، وتضم 197 قاضيا وقاضية.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، فإن التشكيلة الجديدة راعت عدة معايير ومنها احتياجات المحاكم المختلفة من الكادر البشري القضائي ضمن الإمكانيات المتاحة من حيث أعداد السادة القضاة، وعدد ونوعية الدعاوى في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة مكان إقامة القاضي بالنسبة لمكان عمله قدر الإمكان، والتخصص القضائي قدر الإمكان، والتدوير في المواقع القضائية.

وتضم التشكيلة القضائية 53 قاضي صلح، و80 قاضي بداية، و37 قاضي استئناف، بالإضافة الى 27 قاضيا في المحكمة العليا منهم 9 قضاة تمت ترقيتهم حديثا.