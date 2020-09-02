السيسي يتلقى اتصالًا من نتنياهو بشأن الاتفاق الاماراتي "الإسرائيلي"

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات الاقليمية. وفق ما اعلنت عنه الرئاسة المصرية.

وثمّن الرئيس السيسي أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مباركا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي "الإسرائيلي" برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الإتجاه.

وأكد السيسي على أهمية عدم إقدام "إسرائيل" على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" فيما يتعلق بقطاع غزة في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.