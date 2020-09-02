في غزة.. خدمات وبدون مقابل في زمن الـ"كورونا"

منذُ أن أعلنت وزارة الداخلية بغزة، حظر التجوال في كافة محافظات غزة، الأربعاء الماضي، جراء اكتشاف حالات مرضية مصابة بعدوى (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أطلقت عشرات المبادرات الاجتماعية لتقديم التسهيلات والدعم للفئات الفقيرة والميسورة، لتجاوز محنة الوباء.

مع توقف الحياة في القطاع بشكل شبه كامل، بسبب إجراءات "كورونا"، كانت تلك المبادرات الارتجالية المستمرة حاجة ملحة للمواطنين في مواجهة الأزمات التي تعصف بهم، لاسيما مع ارتفاع نسبة العوز الشديد أكثر من النصف، والبطالة بنحو 50% ثلثها من الشباب.

الاحد، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، تمديد حظر التجوال في غزة، ضمن مساعيها للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع تفشيه، فيما تواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

تقديم الخدمة الانسانية

الممرض خميس فودة، أطلق مبادرته التي تهدف إلى مساعدة المرضى من خلال تقديم المستلزمات الطبية وكل ما يحتاجونه من علاج وفق امكاناته، مجانًا.

وقال فودة الذي يعمل ممرضًا في إحدى مشافي مدينة غزة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنه" على استعداد تام لتقديم أي إجراء تمريضي، في ظل استمرار جائحة كورونا".

وتشمل المساعدة الطبية لفودة، (غيار الجروح والحروق، إعطاء محاليل، علاجات تركيب القسطرة البولية ...).

وأوضح أن مبادرته لاقت إقبال كبير من المرضى ، في وقت لا تستقبل مستشفى الشفاء بغزة المرضى سوى الطوارئ، وذلك بعد اكتشاف حالات جديدة مصابة بالفيروس بداخلها.

وبيّن أنه يقدم الخدمات الطبية في بيته وحيانًا في بيوت المرضى، وفق لطلبات المحتاجين للعلاج.

وطالب فودة، من الجهات الرسمية توفير غيارات الجروح وخدمات طبية آخرى، بسبب قربها من النفاذ.

وكغيرها من المبادرات الطبية، الحكيمة فاطمة يوسف ابو زبيدة، وافقت على تقديم الخدمة التمريضية لمن يحتاجها من مرضى منطقة يبنا برفح جنوب القطاع.

وبحسب أبو زبيدة، فإنها "تبرعت ذاتيًا لتقديم الخدمة الطبية والعلاج للمرضى لذات المنطقة وذلك في بيوتهم، بمجرد الاتصال عليها"، وتعهدت بأن "تساعد كافة من يحتاج لتلك الخدمة، مجانًا، في فترة جائحة كورونا".

وفي ذات السياق، تعهد الشاب، سليمان ابو دقة بتقديم أعمال صيانة في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية في منزله، الكائن في منطقة الفراحين شرق خانيونس، مجانًا.

وقال صاحب المبادرة الاجتماعية، المهني أبو دقة، إنه "جاهز لأي خدمة يحتاجها أبناء شعبي في ظل الحجر المنزلي، واستمرار الجائحة بالقطاع".

وأضاف أن مبادرته تهدف إلى خدمة أبناء شعبه والحفاظ على سلامتهم من أي مكروه.

وضمن مساعيها الإغاثية في مساعدة الأسر المتضررة من جائحة "كورونا"، بدأت مبادرة بعنوان "تكاتف" بخانيونس جنوب قطاع غزة بتوزيع مساعداتها بواقع 500 أسرة في الدفعة الأولى، على أن تشمل المساعدات أكبر عدد من المستفيدين.

وكغيرها من المبادرات الاجتماعية، قال منسق المبادرة م. عز الدين أبو صبحة، إن "المبادرة توزع حاليًا المساعدات وإيصالها إلى بيوت الأسر المتضررة وأنه تم فلترة المستفيدين للتأكد من أولوية المحتاجين الحقيقيين".

وأضاف أبو صبحة، أن هذه المساعدات تتنوع ما بين (طرود غذائية، وسلال خضار)، مؤكدًا أن مبادرة "تكاتف" تسعى لتوسيع وتنويع دائرة أنشطتها الإغاثية.

وأشار إلى أن القائمين على المبادرة اتبعوا الإجراءات الوقائية المشددة حفاظاً على سلامة العاملين في الميدان وكذلك الأسر المستفيدة من المساعدات، من فيروس "كورونا".

ودعا المنسق أبو صبحة، كافة المؤسسات الخيرية والاهلية إلى المساهمة في دعم هذه المبادرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة، في ظل الحاجة الكبيرة والملحة والإمكانات المحدودة.

نداء استغاثة

تجمـع المؤسسـات الخيريـة بغـزة، أطلق أول أمس، نداء اسـتغاثة عاجلاً لإنقاذ القطاع الـذي يتفشـى بداخلـه فـروس كورونـا وسط حصار إسرائيلي مشدد.

وأكد أمين سر تجمع المؤسسات الخيرية إيهـاب الغصـن، خـلال مؤتمـر صحفـي عقـده بمدينـة غـزة، أن "شراييـن الحيـاة لغـزة باتـت اليـوم محاربـة ومقطوعـة والأخطر مـن ذلـك أن َ هـذا التضييـق يترافـق مـع دخول وباء كورونا للقطاع بعد عدة أشهر من محاولات صده ومنعه".

وأشار الغصـن، إلى أن نسـبة البطالة بغزة تجاوزت 50 ،% ونسبة فقر تفوق %53 ، وهنـاك نحـو %65 مـن السـكان يفتقـدون الأمن الغذائي كام أن %83 من الاهالي بحاجـة ماسـة للدعـم الغـذائي بشـكل منتظم.

وقـد حـددت المؤسسات الخيرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والحكومية، أولويـات القطـاع في هـذه المرحلـة عـلى الصعيـد الاغاثي الطارئ والعاجل.

وتتمثـل الاولويات بـ "الطـرود الغذائيـة وسـات الخضـار وربطـات الخبـز للعائلات المحجورة في منازلهـم حجـرا ً إلزاميـا كامـ ًا، ولأسر الفقرية وخاصة من فقدوا مصدر عملهم اليومي الذي يقتاتون منه"، وفق الغصين.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل "83" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 79 حالة من داخل المجتمع و4 من الحجر الصحي، ما يرفع إجمالي الاصابات منذُ مارس، ـ483 حالة، منهم