نقيب المقاولين يدعو الى خطة تعايش مع "كورونا" لمنع تفاقم الوضع الاقتصادي

دعا نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل، اليوم الأربعاء، إلى وضع خطة اقتصادية للتعايش مع انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كل التدابير الصحية المطلوبة، على غرار تجارب الدول الأخرى، التي تعاملت مع الوباء وتداعياته الاقتصادية.

وأضاف كحيل، أن تجارب كل الشعوب خلصت إلى ضرورة التعايش مع الجائحة بعد استنفاذ الوقت في سياسات الاغلاق وحظر التجوال وحصار المواطنين بدلا من حصر الوباء.

وطالب الحكومة والقطاع الخاص الاتفاق على كل الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الوباء خلال نقل السلع وتنقل الأفراد من والى أماكن العمل، حتى لا تتوقف الحياة ويجد الجميع نفسه أمام تفاقم خطير للأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يواجهها قطاع غزة على مدار 14 عام.

ونوه كحيل، الى أن الحكومة والقطاع الخاص غير قادرين على تحمل تكاليف سياسة الاغلاق التام، التي ستمس بعشرات ألاف العمل، وكل ذوي الدخل اليومي من الفئات الفقيرة والمعوزة.

وشدد على ضرورة استغلال فترة الحجر الاجباري المؤقتة بهدف وضع خطة شاملة للتعايش مع انتشار الفيروس والعودة للعمل في ظل الاعلان عن رزمة مشاريع اقتصادية منتظرة.