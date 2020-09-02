شخصيات مهنية ومستقلة تشكل تجمع مستقل لإنهاء أزمة كهرباء غزة

أعلنت شخصيات مهنية ومستقلة بغزة، اليوم الأربعاء، تأسيس تجمع مستقل بعنوان "التجمع الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء"، من أجل إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، الناجمة عن حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع منذُ أكثر من عقد.

وذكر بيان صادر عن التجمع، أن "أزمة الكهرباء المستعصية في قطاع غزة، تفاقمت وأثرت على الصناعة والتجارة والصحة والتعليم، وفاقمت من مستويات البطالة".

وأوضح البيان، أن أزمة الكهرباء ظلت حاضرة في يوميات معاناة الشعب الفلسطيني، رغم ما يحيط شعبنا من حصار وعدوان وآخرها جائحة كورونا.

وبيّن أن التجمع عقد مع سلطة الطاقة الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء غزة، لقاءً قبل 10 أيام حضره نحو 50 شخصية فلسطينية لبحث أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى أن المستضافين ناقشوا عدد من العناوين، الهادفة إلى حل هذه الأزمة وتفكيكها.

وأشار التجمع، إلى أن المجتمعون وافقوا على ضرورة تشكيل جسم أهلي غير رسمي قادر على دعم جهود مختلف الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الكهرباء، والتخفيف من معاناة المواطنين، لحل الازمة المزمنة.

ووافق المبادرون على تشكيل "التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء". يضم مجموعة من الشخصيات الممثلة للقطاعات الأهلية المختلفة والكفاءات المهنية وعدد من المختصين في مجال الكهرباء والطاقة البديلة والشخصيات المجتمعية والأكاديمية والإعلامية، وفق التجمع.

وعن هدف التجمع المستقل، فقد يهدف إلى تحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية وتأثيرات الانقسام وكل تداعياته وإدارته على أسس مهنية احترافية غير سياسية وغير فصائلية، وإلى رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ثقافة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء.

ويضيف التجمع، حول الهدف، "تقديم مقترحات مهنية واقعية لتعزيز مصادر الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة أداء منظومة الكهرباء بكل مكوناتها".

وتشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على قطاع غزة، حيث تسيطر على البر والجو والبحر، وتتحكم بحياة أكثر من مليوني مواطن.