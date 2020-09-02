تفاصيل إجراءات الوزارة للعودة إلى المدارس... تعليم مدمج وبروتوكول صحي

أكد وكيل وزارة التربية و التعليم في رام الله، بصري صالح خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء على الإجراءات التفصيلية لخطة العودة إلى المدارس المعلن عنها سابقا من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن تبدأ هذه العودة في مرحلتها الأولى في السادس من سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال صالح أن الوزارة أبقت على أمريين أساسيين خلال تنفيذها لهذه الخطة، الأول هو الحفاظ على الطلبة وصحتهم من الإصابة بالفايروس، والثاني أهمية عودة الحياة في المجتمع الدراسي بعد سته أشهر من أنقطاع الطلبة من التعليم.

وتطرق صالح إلى عدد من المحاور الأساسية لتنفيذ هذه الخطة، أولها موعد عودة الطلبة إلى المدارس، حيث من المقرر العودة يوم الأحد ضمن نظام التعلم المدمج بهدف ضمان التباعد بين الطلبة عند عودتهم إلى المدارس من خلال تقليل عدد الطلبة في الغرف الصفية

وفي المدارس التي لا يمكن أن تحقق التباعد يتم تقسيم الشُعب |إلى شُعبتين دوام بنظام نصفي لمدة أسبوعين، والهدف من هذا التدرج في عملية العودة إلى المدارس، كما قال صالح لتطبيق مضامين الوقاية الصحية و تصاعد الجهوزية للمدارس، وإعطاء فرصة لمتابعة يومية من قبل وزارة الصحة والتعليم للتطور في الحالة الوبائية في فلسطين يوما بيوم.

وأشار صالح إلى أن الوزارة أنجزت توفير الكوادر البشرية المطلوبة لبداية آمن للعام الدراسي الجديد، ووفرت الموارد البشرية من خلال توفر المعلمين ومديري المدارس وكل من سيساهم في قضايا التعليم و الوقاية، من خلال إقرار تعيين 1900 كادر تربوي وتدريب كل الطواقم المدرسية وتوفير أذنة لتوفير الخدمات الوقاية الصحية داخل هذه المدارس.

وفيما يتعلق بمحور التمكين التكنولوجي، قال صالح أنه في الحاللات التي لن تتمكن من توفير البروتوكول العودة للمدارس والتباعد الإجتماعي، ووجود الطلبة في البيوت سيكون التعليم المساند من خلال المنصات التي وفرتها الوزارة من خلال التعاون مع الجهات الشريكة.

وأعلن صالح عن مسعى مستمر لإيجاد محتوى تعليمي إلكتروني مرتبط بالمناهج لأستخدامه في المحطة الفضائية التعليمية التي ستطلق من أجل تعزيز المحتوى التعليمي للوصول إليه يبث بشكل تتابعي ينسجم زمنيا ما يعرض بالمدرسة هذه المواد جزء لا يتجزا من المنصة التعليمية E-Learn .

وقال:" نسعى للوصول إلى منصات وزارة التربية و العليم بدون تكلفة، وهو ما عملنا مع وزارة الإتصال وشركات الاتصال وهو ما سيكون متاحا حسب الإمكانيات وأوقات الدخول للإنترنت".

إلى جانب عمل الوزارة مع الجهات المانحة لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلبة الفقراء في المناطق المهمشة

فيما يتعلق بالمنهاج، سيتم توزع الكتب المدرسية على الطلبة كما هو معتاد سنويا، ولكن يضاف لها رزم تعليمية تتضمن خلاصة لأهم المفاهيم و المهارات الموجودة في الكتاب المدرسي، وبحسب صالح فإن هذه الرزم ستوجه التعليم إتجاه ما هو مهم إنجازه خلال العام الدراسي وتوفر للطالب مجال تقيم للطالب.

هذه الرزم سيتم توزيعهاعلى الطلب كل شهرين، مع تعميم نموذج لبرنامج واجبات بيتيه أسبوعية لتقييم الطلبة.

وفيما يتعلق بالمحور الصحي، قال صالح إن الوزارة ركزت على هذا المحور بحيث تضمن إلا يكون في المدرسة أي شخص مصاب أو مشتبه بإصابته، من خلال تطبيق البروتوكول الصحي المعلن من وزارة الصحة الفلسطينية، تشرف على تطبيقه لجنة وزارية .

وأستحدثت الوزارة نظام الإنذار الكوروني المبكر بحيث تصل رسالة إلى مدير المدرسة حيتما يتمبفحص أي طالب أو معلم من أجل إتخاذ قرار المناسب إلى حين ظهور النتيجة والتعاون وفقبروتوكول المعمول فيه.

إلى جانب توفير المستلزمات الصحية المناسبة من حيث المعقمات والمياه وإجراءات الصيانة للوحدات الصحية و خلافة من إجراءات صحية أخرى لتمكن الطلبة من الحصول على كمامات لإستعمالها.

هذا البروتوكول سيتم مراقبة تنفيذه من خلال لجنة الوزارية للتأكد من مدى ألتزام المدارس.

وحول التعليم في محافظة القدس قال صالح إن الوزارة قامت بإجراءات كما هو الحال في باقي المناطق، من خلال إجتماعات مع لجان الأولياء الأمور وغيرها من اللجان العامة في المدينة.