الهيئة الوطنية تحمل مُحاصري قطاع غزة مسؤولية حريق النصيرات

حملت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الأربعاء 2/9/2020، الاحتلال والمجتمع الدولي وكل من شارك في حصار قطاع غزة المسئولية عن جريمة استشهاد ثلاثة أطفال في حريق منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ثلة من شهدائنا الاطفال الابرياء من عائلة الحزين الذين ارتقوا اثر الحريق المؤسف في" مخيم النصيرات جراء انقطاع التيار الكهربائي عن غزة المحاصرة.

ودعت كافة الجهات المختصة الحكومية والشعبية والاغاثية إلى سرعة إغاثة و مد يد العون لهذه العائلة المنكوبة لتخفيف تداعيات هذا المصاب الجلل عنهم .

كما دعت، العرب والمسلمين واحرار العالم الى رفع الحصار الجائر عن أهل قطاع غزة الصامد وتقديم كل سبل الدعم والاسناد وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني بالقطاع والقدس والضفة والاغوار .

يشار إلى أن عشرات الأطفال استشهدوا خلال السنوات الماضية، جراء حرائق تقع في منازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي واستخدام وسائل إنارة بديلة .