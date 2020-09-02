أردني يصل شاطئ "إيلات" سباحة ويضع الاحتلال تحت الإستنفار

اعلنت سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" اعتقال مواطن أردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطيء ايلات ، وذلك بعد دقائق من اعلان الاحتلال وقوع حدث أمني في المنطقة .

المواقع "الاسرائيلية" قالت ان "اسرائيل" اشتبهت بعملية تسلل في إيلات، حيث تم اخلاء الشاطيء وبعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود بالسباحة ، وبالتالي تم اعتقاله.

وقال بيان للشرطة: "إن شرطة إسرائيل منتشرة في مدينة إيلات للاشتباه بوقوع حادث أمني. ويطلب من الجمهور توخي الحذر وتم نقل عناصر من الشرطة إلى المنطقة إلى جانب قوات "حرس الحدود".كما تم نقل زوارق الشرطة إلى المنطقة الساحلية.