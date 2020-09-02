جرافات الاحتلال تهدم منزلين من بلدة يطا جنوب الخليل

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء2/9/2020، منزلين مأهولين وبركسا في بلدة يطا جنوب الخليل.

راتب جبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية قال :" جرافات الاحتلال هدمت منزلين في خربة جِنبا جنوب شرق يطا، يعودان للشقيقين محمود وفضل عيسى ربعي، وتبلغ مساحة كل منهما 60 مترا مربعا، ويقطن فيهما 16 فردا.

وتابع جبور جرافات الاحتلال هدمت كذلك بركسا للمواشي يمتلكه الشقيقان.

وأكد المتضرر محمود، بقاءهم صامدين في أراضيهم، التي ورثوها من أجدادهم، مستنكرا ممارسات الاحتلال الرامية لتهجيرهم من المنطقة.

وتتعرض الخربة التي تقع في مسافر يطا، ويسكنها المئات من السكان في مساكن من الصفيح او الطوب، او الكهوف، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، لعمليات هدم متواصلة، بهدف ترحيلهم من أراضيهم، لصالح البؤر الاستيطانية المنتشرة على قمم الجبال، وتلال مسافر يطا.

يشار إلى أن آليات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم غرفة زراعية وبئرا لجمع مياه الأمطار في منطقة واد الأعور قرب منطقة الفحص جنوب مدينة الخليل، حيث تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج)، ويشدد الاحتلال من اجراءاته ضد المواطنين ويمنع البناء، في محاولة للاستيلاء عليها، لصالح الاستيطان.