شركة توزيع كهرباء غزة توضح سبب عدم انتظام جدول 8 ساعات وصل حتى اللحظة

أكد مسؤول العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت اليوم الثلاثاء2/9/2020 ، ان جدول توزيع الكهرباء يشهد حتى اللحظة إرباك وتشويش ، مشيراً الى ان الشركة بحاجة لـ٢٤ ساعة لينتظم جدول توزيع الكهرباء في كافة محافظات القطاع.

وقال ثابت خلال تصريحات لإذاعة القدس ان الشركة ستقوم بتوزيع ما يتوفر لديها من الكهرباء بجدول 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل ، موضحاً ان وخلال ٣ أسابيع ستكون فترة كافية لتطبيق جدول ٨ ساعات وصل مع زيادة أحيانًا.

وبين ثابت ان عمل شركة الكهرباء معقد واستلام الطاقة وتوزيعها يحتاج قرابة ٢٤ ساعة، مشيراً الى انه يتم تشغيل مولدات الكهرباء بالتوالي وبعدها يتم توريد الطاقة لمحطة التحويل وبعد ذلك شركة الكهرباء تستقبل كميا الطاقة المنتجة تدريجيًا ليتم توزيعها للمحافظات.

وأكد ثابت ان شركة توزيع الكهرباء لا علاقة لها مباشرة بمحطة التوليد بغزة.

وشدد ثابت على ان أزمة الكهرباء بغزة سياسية، وبعد ذلك هناك إشكاليات فنية مثل عدم تشغيل المولد الرابع بمحطة التوليد بغزة.