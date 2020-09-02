خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في غزة ..وطريقة التوزيع والبيع

أعلن وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة اليوم الثلاثاء 2/9/2020 ، عن خطة إعادة تشغيل قطاع الصيد في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا.

وقال القدرة تصريحات له" إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة الطوارئ لعمل القطاع البحري وهي ترتكز على تسهيل وصول الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ضمن اجراءات الوقاية والسلامة، ويمنع تنقل الصيادين بين المحافظات وكل صياد في منطقته.

وأشار إلى أنه سيتم اختصار العدد الوافد من أصحاب السمك إلى ساحة الدلالة بالحد الأدنى ولا يتجاوز من 2 إلى 3 على الأكثر، وأن تكون المسافات ما بين كل صياد و آخر في ساحة الدلالة كافية.

وأوضح القدرة أنه سيتم توزيع الأسماك من مراكز أسواق الدلالة، إلى نقاط التوزيع التي تصل إلى 47 نقطة في كافة محافظات قطاع غزة.

وأفاد بأن هذه الخطة تضيف منتج جديد في الأسواق، لتخفيض الضغط على المنتجات الأخرى من اللحوم البيضاء والحمراء.

ولفت القدرة إلى أنه سيتم تعبئة صناديق السمك بوزن كامل تتراوح سعتها بين 13-15 كيلوغرام للصندوق من النوع الواحد، مع أهمية أن يكون السمك مفروزا حسب الحجم و الجودة.

-فيما يخص الإجراءات في ميناء غزة ونظرًا للعدد الكبير من المراكب والصيادين فيه، ذكر أنه سيتم تشغيل ساحتين للدلالة بالتوازي، بحيث تخصص واحدة لأسماك مراكب الجر والأخرى لأسماك الشنشولة و غيرها و بذلك يتم تخفيض الازدحام إلى النصف.

المصدر: اذاعة الرأي