القيادي الحساينة يدعو لتصاعد العمليات البطولية بالضفة لتصبح حالة يومية

بارك د. يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 2/9/2020، عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة بنابلس بالضفة المحتلة، داعياً لتصاعدها لتصبح حالة يومية للرد على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

وكانت جنديان "إسرائيليان" أصيبا في عملية دهس قرب حاجز زعترة بنابلس شمال الضفة المحتلة، فيما أصيب المنفذ إصابة خطيرة بعد اطلاق قوات الاحتلال النار صوبه.

وأكد د. الحساينة على أن شباب الضفة الباسلة يبرهن من جديد أنهم على قدر التحدي وعلى قدر المسؤولية في إدامة مشروع المقاومة ومواجهة العلو والصلف الصهيوني، بالرغم من كل الإحباطات، وكل المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها مؤامرة التطبيع الخيانية التي ارتكبتها دولة الإمارات.

وشدد على أن العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال الضفة الثائرة صباح هذا اليوم على حاجز زعترة قرب نابلس تأتي لتؤكد من جديد أن فلسطين ستبقى فلسطين، وأن الكيان المزعوم لن ينعم في العيش فيها بالاستقرار، مهما حاولت الإدارة الامريكية المتصهينة ومن خلفها بعض الأنظمة العربية المتداعية، إسناده وتثبيت أركانه وإطالة عمره.

ودعا د. الحساينة، إلى تصاعد العمليات البطولية لتصبح حالة يومية، للرد على جرائم الاحتلال.

وأكد، على أن شعبنا الفلسطيني، ومعه الشعوب العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، سيظلون شوكة في حلق مشروعهم ومؤامراتهم، والتي كان آخرها "صفقة القرن" التصفوية، ومشروع "التطبيع الخياني".

التحية لكل المقاومين، ولكل الثائرين، الذين لم تنل منهم رياح الهزيمة التي يحاول البعض تمريرها على وعي شعبنا وأمتنا.