حظر التجول في قطاع غزة يدخل يومه التاسع

يدخل حظر التجول على محافظات قطاع غزة اليوم الاربعاء 2/9/2020 ، يومه التاسع على التوالي بعد تسجيل يوم الاثنين الماضي إصابات بين المجتمع لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا ، وسط استمرار تقسيم القطاع الي محافظات وفصلها بشكل كامل ، وتقسيم المحافظات الى عدة اقسام لتنفيذ قرار اللجنة العليا في قطاع لمنع تفشي فيروس "كورونا"

وزارة الصحة بغزة، اعلنت بالأمس أنها تسلمت جهازاً طبياً مخبرياً جديدًا من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مخصص لفحص الحالات المشتبه بيها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الجهاز الطبي يُسهم في تسريع إجراء الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح مدير عام المهن الطبية المساندة د. أيمن الحلبي، أن الجهاز الجديد يعمل على استخلاص الحمض النووي للفيروسات وهي المرحلة الأولى من فحص PCR والتي كانت تستغرق عبر الجهاز القديم من 3-5 ساعات، حيث يستغرق الجهاز الحالي 45 دقيقة فقط.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن وفاة مواطن و44 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل القطاع، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5 وفيات و400 اصابة منذ شهر مارس الماضي.