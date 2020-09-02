الولايات المتحدة ترفض الانضمام للعالم لتصنيع لقاح لـ"كورونا"

رفضت الولايات المتحدة الامريكية أمس الثلاثاء ، الانضمام للجهود الجهود الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا.

قال البيت الأبيض ان القرار يمثل مقامرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة إذا تم تطوير أول لقاح قابل للتطبيق من قبل دولة أخرى.

ويضم الجهد الدولي المشترك كل دول العالم تقريباً، وفقاً للمحادثات الأولية حول مشروع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والعديد من المنظمات غير الحكومية .

وسيوزع المشروع، الذي أعلنته منظمة الصحة في وقت سابق من هذا العام، لقاحاً نهائياً لجميع الدول حول العالم بناءً على عدد السكان المعرضين لمخاطر عالية في كل دولة.

ولكن البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة لن تكون من بين تلك الدول.