هبوط أسعار الذهب عالمياً

هبوط أسعار الذهب

تشهد اسعار الذهب عالمياً انخفاضاً عن ذروته التي بلغها في وقت سابق ، متأثرا بانتعاش الدولار، فيما عززت بيانات الصناعة الأمريكية الآمال حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي.

أمس الثلاثاء وفي تمام الساعة 18.23 بتوقيت غرينتش، سجل السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1970.55 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1991.91 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر، عند 1978.90 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز: "أرقام الصناعات التحويلية جاءت أفضل بكثير مما كان متوقعا، وهو ما جعل الذهب يقلص مكاسبه، وأعطى ذلك بعض القوة للدولار".

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه الرئيسيين، متعافيا من أقل مستوى في أكثر من عامين سجله في وقت سابق من اليوم