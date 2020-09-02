فصائل المقاومة: اجتماع الأمناء خطوة كهمة لترتيب البيت الفلسطيني

رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء 2/9/2020، بانعقاد احتماع الأمناء العامين للفصائل، معتبرةً أنه خطوة مهمة لاستعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة التامة، وطالبت بخطوات عملية تعقب اللقاء للإسراع في تحقيق الوحدة.

وطالبت فصائل المقاومة في بيان صحفي، منظمة التحرير بسحب الإعتراف بالكيان الصهيوني والتحلل من قيود أوسلو المجحفة، والتبرؤ من كل ملحقاتها وبروتوكولاتها.

كما أكدت على على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

ودعت، للتوافق على برنامج فلسطيني جامع يحافظ على الثوابت الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة بناء واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتكون اطارا جامعا للكل الفلسطيني وعلى رأسها فصائل المقاومة لتصبح ممثلا حقيقيا للكل الفلسطيني.

كما دعت إلى توسيع الاطار القيادي ليضم فصائل المقاومة وصولا إلى انتخابات شاملة للمجلس الوطني يشارك فيها الكل الفلسطيني لاعادة بناء واصلاح المنظمة، والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على أساس الثوابت للمواجهة الشاملة مع الاحتلال.

وأوضحت الفصائل في بيانها أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يأتي كخطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة ومواجهة المخططات الرامية لتصفية القضية.

ولفتت الفصائل إلى أن القضية الفلسطينية تمر بالمؤامرات والمشاريع التصفوية من صفقة القرن وضم الأراضي وشطب حق العودة والتطبيع والهرولة من حكام الامارات وبعض الأنظمة التي طعنت الشعب الفلسطيني في الظهر وتخلت عن مبادئ الأمة وقيمها وأخلاقياتها من خلال التطبيع المجاني مع الاحتلال خدمة لهذا المحتل وبيعا للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى حالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية واشتداد المحنة على شعبنا بانتشار فايروس كورونا .