هل أُصيب ترامب بجلطة؟

بعد انتشار أنباء عن مشاكل صحية خطيرة، كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 1/9/2020، أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان له " ترامب لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره".

وتابع وفقا لرويترز "مثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقا لأداء مهام الرئاسة".

ورد الرئيس الأمريكي عبر تويتر بقوله، "هذا شيء لا ينتهي! الآن يحاولون القول إن رئيسك المفضل، أنا، ذهب إلى مركز والتر ريد الطبي، بعد أن عانى من سلسلة من الجلطات الدماغية الصغيرة".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مقتطفات من كتاب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه عندما زار الرئيس ترامب مركز "والتر ريد" الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، صدرت تعليمات لنائب الرئيس مايك بنس لتولي منصب رئيس الدولة مؤقتا إذا احتاج ترامب إلى إجراءات طبية معقدة.