الإمارات وإسرائيل تتفقان على تعزيز الاستثمار المشترك

أعلن مكتبا الاستثمار في الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، أنهما اتفقا على التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقالا في بيان مشترك: "سيدرس الطرفان مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا".

جاء البيان عقب اجتماع افتراضي بين زيفا إيغر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "استثمر في إسرائيل" التابعة لوزارة الاقتصاد، ومنيرة هشام الكتاب، مسؤولة الترويج الدولي في مكتب أبوظبي للاستثمار".

وقال البيان إن مزيدا من الاجتماعات بين الجانبين ستعقد خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

ونسب البيان لـ"إيغر" القول إن "المنظومة الاستثمارية الإسرائيلية تقدم فرصا هامة لاقتصاد الإمارات على صعيد الابتكار، لاسيما في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والطاقة".

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار طارق بن هندي، في البيان: "سيقوم فريق علاقات المستثمرين لدينا بتسهيل هذه الخطوات على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة.. نتطلع قدما إلى تعزيز التعاون مع (استثمر في إسرائيل) خلال الأشهر المقبلة".

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال مكتب أبوظبي للاستثمار إن اجتماع إيغر – الكتاب "لاستكشاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين، وأن التركيز على الفرص في مجالي الابتكار والتكنولوجيا".

وأضاف: "مع فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستثمار، مكتب أبوظبي للاستثمار يسعى لتمهيد الطريق لها لدخول السوق، والاستفادة من فرص نمو الأعمال في الإمارة".

في وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان، إن تل أبيب وأبوظبي اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن "ممثلين عن الجانبين وقعوا على التفاهم".

وأوضح نتنياهو أن أحد المحاور في الاتفاق، يركز على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".

وزاد: "البلدان سيتعاونان أيضا في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية للمدفوعات.

ومن المقرر أن ينهي وفد إسرائيلي-أمريكي مشترك، الثلاثاء، زيارة رسمية علنية هي الأولى من نوعها لأبوظبي، للدفع قدما باتفاق تطبيع كامل بين البلدين أعلن عنه في 13 أغسطس/آب الماضي بوساطة أمريكية.

ووصل الوفد مطار أبوظبي، الإثنين، على متن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في أول رحلة تجارية مباشرة لشركة طيران إسرائيلية إلى الإمارات، فيما سمحت لها السلطات السعودية بالتحليق في أجوائها.