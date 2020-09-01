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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حريق يلتهم منزلاً بالگامل بمخيم النصيرات و أنباء عن وفاة 3 اطفال 

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:20 - 01 سبتمبر 2020
حريق حريق
تقارير
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أكدت مصادر محلية مساء الثلاثاء ان حريقاً شب بمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لوفاة ثلاثة اطفال اعمارهم اقل من 10 سنوات.

و بحسب المصادر، فإن حريقا اندلع بمنزل المواطن عمر الحزين في مخيم النصيرات، بسبب شمعة، و أتى على المنزل بالكامل.

و يعتمد المواطنون في قطاع غزة على وسائل بدائية لانارة بيوتهم، بسبب انقطاع التيار الكهرابائي لساعات طويلة في القطاع، بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع لاكثر من 13 عاماً على التوالي.

و منذ أكثر من اسبوعين، يعاني المواطنون في قطاع غزة من أزمة الكهرباء التي سببها منع الاحتلال لادخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث بلغت ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

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