حريق يلتهم منزلاً بالگامل بمخيم النصيرات و أنباء عن وفاة 3 اطفال 

أكدت مصادر محلية مساء الثلاثاء ان حريقاً شب بمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لوفاة ثلاثة اطفال اعمارهم اقل من 10 سنوات.

و بحسب المصادر، فإن حريقا اندلع بمنزل المواطن عمر الحزين في مخيم النصيرات، بسبب شمعة، و أتى على المنزل بالكامل.

و يعتمد المواطنون في قطاع غزة على وسائل بدائية لانارة بيوتهم، بسبب انقطاع التيار الكهرابائي لساعات طويلة في القطاع، بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع لاكثر من 13 عاماً على التوالي.

و منذ أكثر من اسبوعين، يعاني المواطنون في قطاع غزة من أزمة الكهرباء التي سببها منع الاحتلال لادخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، حيث بلغت ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.