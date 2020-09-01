اسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 1 ايلول 2020

قفز سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في تداولات اليوم حيث يبحث الإماراتيون على أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

نرصد لكم في هذه المقالة سعر عيار الذهب 24 وسعر عيار الذهب 22 في أسواق المال في الإمارات بجميع العيارات.

ونوفر لكم في تقرير اقتصادي مفصل أسعار المعادن والذهب بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الإمارات مقابل الجنيه السوداني والدولار الامريكي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الإمارات مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بأسواق المال في الإمارات بـالدرهم الإماراتي

اسعار الذهب عيار 24 235.21 درهم $64.04 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22 215.61 درهم $58.70 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 21 205.81 درهم $56.04 دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 18 176.41 درهم $48.03 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 14 137.21 درهم $37.36 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 12 117.61 درهم $32.02 دولار أمريكي

اسعار أوقية الذهب 7,315 درهم $1,992 دولار أمريكي

اسعار جنيه الذهب 1,647 درهم $448.28 دولار أمريكي

اسعار كيلو الذهب 235,211 درهم $64,039 دولار أمريكي