غزة: تشكيل فرق طبية متنقلة لخدمة المرضى في منازلهم

أكد مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الاهلية وليد صباح أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق طبية متنقلة لإجراء تقييم إضافي لاستيضاح حالة المريض في البيت.

وأشار إلى أنه عند تواصل المواطنين بالرقم المجاني (103) يتعاطى معهم طبيب الاستشارة الطبية، وإذا كان بحاجة لتقييم أكثر يوجه الفريق الطبي لزيارته في البيت لتقييم المريض وبناء عليه يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب.

ولفت إلى أنه إذا كانت حالته الصحية تستدعي رعاية صحية خاصة يتم تحويله للمستشفى من خلال التنسيق مع اسعاف الهلال الأحمر (101).

وأوضح أن هذا الاجراء جاء ضمن التدخلات الصحية المجتمعية للحد من الحركة، ومنع تفشي “كورونا” داخل المجتمع.

ونوه إلى أن اللجنة الصحية التنسيقية هي إحدى لجان مواجهة كورونا المعتمدة في الوزارة والتي تشرف عليها وزارة الصحة بالتعاون مع (وكالة الغوث، والمؤسسات الصحية الأهلية).

وذكر أن مهمة الفرق الطبية المتنقلة التعامل مع المرضى في المنازل أثناء منع حركة المواطنين، حيث يقوم الفريق بتقييم الحالة الصحية للمريض في المنزل ويقوم بإعطائه العلاج المناسب إذا تطلبت حالته أو العمل على إحالته للمستشفى بالاتصال.

وأشار أن الفريق الطبي لا يتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس (كوفيد-19) مع الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية والمحافظة على نظافة الأيدي.

ولفت أنه جاري الترتيب مع الإغاثة الطبية وجمعية السلامة الخيرية للوصول الى الجرحى الذين يحتاجون الى متابعة بيتية، لتقديم الغيار للجرحى ولمرضى التقرحات الفراشية في بيوتهم.