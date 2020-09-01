بعد انتهاء زيارة وفده للامارات.. نتنياهو: "سيكون سلاماً دافئاً"

أنهى الوفدان "الاسرائيلي و الامريكي" مساء اليوم الثلاثاء زيارتهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

و في تصريح له عقب انتهاء الزيارة عبر رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو" عن أمله في زيارة أبو ظبي في وقت القريب.

و قال المتحدث باسم نتنياهو، "أوفير جندلمان" في تغريده على حسابه في "تويتر": نختتم زيارتنا التاريخية الأولى من نوعها إلى أبو ظبي، من أجل تدشين التعاون وإطلاق العلاقات بين البلدين.

وأضاف "لقد وضعنا إطار العمل للمضي قدما في العلاقات، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال، والآن نتطلع للتوقيع على المزيد من المذكرات في مجالات السياحة والتجارة والطيران".

وكان الوفد "الإسرائيلي" برئاسة مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي"، مئير بن شبات، قد وصل الاثنين، إلى أبو ظبي حيث تم عقد لقاءات ثنائية "إسرائيلية-إماراتية" وثلاثية بمشاركة مندوبين أمريكيين.

وقال صحفيون "إسرائيليون" شاركوا بهذه الزيارة إن طائرة شركة الطيران "الإسرائيلية إلعال" التي أقلتهم أمس إلى أبو ظبي تعود بهم اليوم إلى تل أبيب ضمن ذات المسار الذي يمر فوق المملكة العربية السعودية.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، أمس الاثنين، أنه وجّه الدعوة إلى وفد إماراتي للقدوم إلى "إسرائيل".

وقال في تصريح نشره مكتبه إن زيارة الوفد "الإسرائيلي" تحضيرية في غاية الأهمية، وقد طلبت من وفدنا العمل بأسرع وقت ممكن على إفساح المجال أمام إمكانية الوصول إلى واشنطن قريبًا، بغية التوقيع على "معاهدة سلام رسمية".

وأضاف "بحث وفدنا للتو مع نظرائها في موضوع تدشين خطوط جوية مباشرة، وفي ترتيبات الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيليين، وفي التجارة والابتكار، وافتتاح ممثليات دبلوماسية، وإقامة التعاون في موضوع ال كورونا وغيرها العديد من المجالات الأخرى، لأن هذا سيكون سلامًا مختلفًا".

وتابع "سيكون سلامًا دافئا، لأنه يستند إلى التعاون في المجال الاقتصادي مع اقتصاد رائد مماثل لاقتصادنا، والذي يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة جدًا، وبأموال وفيرة ويبحث عن مسارات استثمار جديدة".