القيادي عدنان يُدين اعتداء الاحتلال على المواطن "أبو ناصر" في طولكرم

أجرى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مع المواطن خيري حنون أبو ناصر الذي اعتدى عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة ضد الاستيطان، وذلك للاطمئنان على صحته.

وأدان الشيخ عدنان، وبشدة الاعتداء الاحتلال على المواطن أبو ناصر بوحشية، معربًا عن تضامنه الكامل معه.

ووصف عدنان، مشهد اعتداء قوات الاحتلال على المواطن خيري أبو ناصر خلال دفاعه عن أرضه في الضفة الغربية بـ"المشهد السادي"، مشبها ذلك باعتداء الشرطي الأمريكي الأبيض على مواطن أمركي من أصول أفريقية قبل أشهر (ترايفون مارتن).

وقال القيادي: "ليشاهد ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية المهرولة للاحتلال ديمقراطية (إسرائيل) في هذا المشهد السادي".

وشدّد على أن صورة الجندي المدجج بالسلاح بقرية شوفة في طولكرم وهو يدوس على رأس المسن الأعزل، تزيدنا عداء للمحتل واستنهاضا للهمم.

وطالب الشيخ عدنان، من الإعلام الفلسطيني والأممي وأحرار العالم للطم وجه الاحتلال بهذا المشهد السادي.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بوحشية على المواطنين الفلسطينيين في جنوب محافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أثناء مسيرة رافقة للاستيطان.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المواطنين في قرية شوفه، وسط تكسير المركبات والضرب والتنكيل والسحل.

وأوضح عيان، أن الاحتلال اعتدى بوحشية على المواطن المسن خيري حنون، وسط سحله على الارض، وخنقة بعدما جثم أحد الجنود ركبتيه على رقبته.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في كافة انحاء الضفة المحتلة، لاسيما بعد تنظيم المسيرات والفعاليات المناهضة لخطة "الضم"، التي تقضي بضم نحو 30% من أراض الضفة، لسيادة الاسرائيلية.