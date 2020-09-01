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طرق الحماية من فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:19 - 01 سبتمبر 2020
كمامة كمامة
تقارير
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احمِ نفسك والآخرين من حولك عن طريق معرفة الحقائق واتخاذ الاحتياطات الملائمة. واتّبِع الإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية المحلية.

للمساعدة في منع انتشار مرض كوفيد-19:

  • اغسِل يديك باستمرار. واستخدِم الماء والصابون أو محلولاً كحولياً لتعقيم اليدين.
  • ابتعِد مسافةً آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس.
  • ضَع كمامة عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكناً.
  • لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.
  • احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.
  • ابقَ في المنزل إذا شعرت بالمرض.
  • اطلب الرعاية الطبية إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.
  • يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية قبل التوجه إليه ليتمكن من توجيهك بسرعة إلى مرفق الرعاية المناسب. ويساهم ذلك في حمايتك وتجنّب انتشار الفيروسات وغيرها من الأمراض.
  • الكمامات
  • يمكن أن تساعد الكمامات في منع انتقال الفيروس من الشخص الذي يرتدي الكمامة إلى الآخرين. مع ذلك، فإنّ الكمامات لا تحمي بمفردها من الإصابة بكوفيد-19، إنما يجب أيضاً الالتزام بالتباعد الجسدي ونظافة اليدين. اتّبِع الإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية المحلية.
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