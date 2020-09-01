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العمادي يدعم الصحة بغزة بجهاز متطور لفحص كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:54 - 01 سبتمبر 2020
جهاز فحص كورونا جهاز فحص كورونا
تقارير
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أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، قد دعمت قطاع الصحة في غزة بجهاز متطور لفحص عينات فيروس (كورونا – كوفيد 19).

وأوضح السفير العمادي أن تكلفة الجهاز الجديد الذي تم إدخاله للمرة الأولى إلى قطاع غزة، بالإضافة لتوفير نحو 20 ألف من المسحات اللازمة لفحص المواطنين، بلغت نحو 150 ألف دولار أمريكي.

وأشار العمادي إلى أن توفير الجهاز الجديد سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الفحوصات المتراكمة لدى وزارة الصحة بغزة، مبيناً أن توفيره جاء استجابة للنداءات المتكررة للوزارة وللمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

وشدد العمادي على أن دولة قطر مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم لسكان قطاع غزة في مختلف القطاعات، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة لتقديم العون اللازم والعاجل لسكان القطاع لمواجهة الأزمات الإنسانية التي يعيشونها.

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