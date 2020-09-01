أسرار طريقة عمل وجبة البيتزا والصلصة في البيت

تسارع الناس على محركات البحث بالإنترنت في الحصول على طريقة عمل البيتزا ، وذلك من أجل صناعة البيتزا بأريحية تامة في المنزل وبجودة عالية، حيثُ سجلت قائمة التريند في الأعلى بحثًا، لذلك قمنا بوضع خطوات اعدادها في أسفل المقالة.

وتُعد طريقة عمل البيتزا سهلة للغاية، إذ يترتب على الصانع أن يحضر المكونات ويطبق ما نشرناه من الخطوات في الأسفل حتى تخرج بوجبة لذيذة تسيطر على موائد الطعام، وتشبع الحاضرين.

وكالة فلسطين اليوم قررت أن توفر لكم طريقة عمل البيتزا وتبسط تطبيق خطواتها، مع أبرز مكوناتها، حتى يتسنى لكم اعداداها في البيت

أبرز مكونات البيتزا:

كوب ماء دافىء

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة عمل البيتزا :

أولاً- اضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً، ثم اخلط الدقيق بالملح وضعيهم في إناء كبير.

ثانيًا: اضف الزيت إلى الدقيق والملح، وبعدها اضف الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

ثالثًا: استمر في العجن واضف قليل من الماء إذا لزم الأمر، اضع العجين في إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

رابعًا: احضر صنيه البيتزا و اضع فيها قليل من الزيت، وابدأ بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

مقادير صلصلة البيتزا:

بصل مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة عمل صلصة البيتزا:

أولاً: في الخطوة الاوى من طريقة عمل صلصة البيتزا: قم بتسخين إناء جيداً، ثم اضع فيه ملعقة من الزيت، وبعدها اضف إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، اضف الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم اضف عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ثالثًا: اضف إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة انتظر حتى تنضج الصلصة، ثم ضعيها على عجينة البيتزا.

وفي نهاية المقالة نتنمى لكم طعامًا هنيئًا، وأن تنالوا اعجابها، كما ننوه إلى أننا سننشر لكم في المقالات المقبلة العديد من كيفية تحضير الوجبات اللذيذة كونوا على قرب.