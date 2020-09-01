غانتس: سنحتفظ بالتفوق العسكري في المنطقة حتى لو امتلكت الامارات اف 35

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إسرائيل" ستحتفظ بتفوقها العسكري النوعي في الشرق الأوسط على الرغم من أي صفقة مقاتلات "إف-35" محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات.

وقال غانتس إن "التفوق العسكري جانب مهم لأمن إسرائيل"، وأضاف: "نحن أيضا نعقد صفقات مع الولايات المتحدة، ويمكننا أيضا الحصول على المزيد من الأنظمة العسكرية الأساسية".

ورفض غانتس في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" مناقشة ما قد تطلبه "إسرائيل" من الولايات المتحدة في حال بيع طائرة F-35 إلى الإمارات، وقال: "نحن نعرف ما نريد أن نطلبه وما الذي قد نتمكن من الحصول عليه من أجل التأكد من أنه يمكننا التصرف بشكل مهني واستراتيجي مع التطورات في الشرق الأوسط".

وفي شأن الإيجابية من حصول دولة خليجية على المقاتلات الأمريكية، قال غانتس إن "شيئا مثل تحالف محتمل قد يكون إيجابيا.. يقول البعض إنه من الأفضل أن تكون لديهم أنظمة أسلحة أمريكية وليس روسية أو صينية. ولكن هناك دائما طريقتان لرؤية الأمر".

ودافع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أمس الاثنين عن احتمال بيع مقاتلات متطورة من طراز F-35 إلى الإمارات، قائلا إن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق العسكري النوعي "الإسرائيلي".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أن اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات، لا يشمل بيع الولايات المتحدة مقاتلات "F-35" للجانب الإماراتي.

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الاتفاق مع "إسرائيل" يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات.