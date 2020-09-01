صحة غزة تستلم جهازًا طبيًا مخبريًا لفحص فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت جهازاً طبياً مخبرياً جديدًا من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مخصص لفحص الحالات المشتبه بيها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الجهاز الطبي يُسهم في تسريع إجراء الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا.

وأوضح مدير عام المهن الطبية المساندة د. أيمن الحلبي، أن الجهاز الجديد يعمل على استخلاص الحمض النووي للفيروسات وهي المرحلة الأولى من فحص PCR والتي كانت تستغرق عبر الجهاز القديم من 3-5 ساعات، حيث يستغرق الجهاز الحالي 45 دقيقة فقط.

يشار إلى أن مكتب رئيس "حماس" يحيى السنوار، اعلن عن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال –هدوء يقابله هدوء- بجهود قطرية، حيثُ يسمح من خلاله ادخال أدوات ومعدات طبية لقطاع غزة، تساعد في مواجهة الوباء.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة مواطن و44 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل القطاع، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5 وفيات و400 اصابة منذ شهر مارس الماضي.





