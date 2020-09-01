هنية يصل لبنان للمرة الأولى منذ 27 عاماً

وصل اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى لبنان، في أول زيارة له منذ 27 عاماً.

ورحب عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس" علي بركة بوصول هنية، مشيرا إلى أن "زيارة هنية إلى لبنان تعد الأولى له بعد عودته إلى فلسطين عام 1993 مع المبعدين إلى بلدة مرج الزهور في البقاع الغربي".

وتأتي زيارة هنية للبنان، لحضور الاجتماع الذي سيضم الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرنس يوم الخميس القادم في بيروت.

يشار إلى أن الخارجية اللبنانية اعتذرت أمس عن استضافة الاجتماع، إلا أنها عدلت اليوم عن قرارها وأكد السفير الفلسطيني في بيروت أن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد.

وسيناقش الاجتماع التطورات التي تعترض القضية الفلسطينية للوصول الى استيراتيجية وطنية لمواجهة التحديات في ظل هرولة الإمارات للتطبيع مع اسرائيل ، وتأكيد الاحتلال على استعداد دول خليجية اخرى للتطبيع.