"شارلي إيبدو" الفرنسية تعيد نشر الرسوم المسيئة للرسول

أعلنت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، الثلاثاء، نيتها إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد (ص)، قبل بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقرها عام 2015؛ وأسفر عن 12 قتيلا من موظفيها.

وقالت الصحيفة في بيان نشرته عبر موقعها ومنصات التواصل الاجتماعي، إن عددها الذي سيتضمن الرسوم التي تسببت بالهجوم على الصحيفة "سيكون متاحا بدءا من عصر الثلاثاء في أماكن بيع الصحف".

وتبدأ غدا الأربعاء، محاكمة 14 متهما بالتواطؤ مع إسلاميين متشددين فرنسيين نفذوا هجمات في 7 يناير/ كانون الثاني 2015 على صحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب رئيس تحرير "شارلي إيبدو" لوران سوريسو، في افتتاحية الصحيفة: "لن نستسلم أبدا".

وأضاف: "كثيرًا ما طُلب منا منذ يناير 2015 إنتاج رسوم كاريكاتورية أخرى للـ (نبي) محمد. لكننا رفضنا دائمًا القيام بذلك، ليس لأنه أمر محظور، إذ يسمح القانون لنا بالقيام بذلك".

وتابع مستدركًا: "والآن نعيد نشر الرسوم لأن الأمر ضروري بالنسبة لنا، مع بدء محاكمة المتهمين في هجمات يناير".

ومن المقرر أن تحتوي الصفحة الأولى من العدد المقبل على صور كاريكاتورية للنبي محمد موقعة باسم الرسام "كابو"، الذي قتل في الهجوم على الصحيفة في يناير 2015.

وفي 2006، نشرت "شارلي إيبدو" 12 رسمة كاريكاتورية للنبي محمد، بينها التي تظهره يحمل قنبلة بدلا من العمامة أو كشخصية مسلحة يحمل سكينا وحوله سيدتين منتقبتين.