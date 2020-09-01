طريقة عمل البيتزا في البيت بكافة الحشوات المعروفة  

تُعد طريقة عمل البيتزا في البيت سهلة وبسيطة للغاية حيثُ استطاع مئات الأشخاص أن يصنعوا البيتزا بجودة عالية سوى لأنهم طبقوا خطوات إعدادها بشكل صحيح، وفي هذه المقالة الرائعة، قمنا بوضع طريقة عمل البيتزا لحضراتكم وأبرز مقاديرها الموجودة في كافة المحالات والأسواق التجارية، وهي رخيصة الثمن.

وازادت عمليات بحث السكان عن طريقة عمل البيتزا في محركات البحث بالإنترنت ، إذ استطاعت عجينة البيتزا أن تغلب معظم الوجبات على موائد الطعام، وتتمز بأنها لذيذة الطعم وشهي المنظر ورائحة نافذة.

وكالعادة قمنا في وكالة فلسطين اليوم بوضع طريقة عمل البيتزا ، مع أبرز مكوناتها، وسنبقى نقدم لكم أهم طرق تحضير الوجبات والمشروبات سواء كانت الشرقية والغربية.

مكونات البيتزا (مقادير):

كوب ماء دافىء

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة عمل البيتزا :

أولاً- اضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً، ثم اخلط الدقيق بالملح وضعيهم في إناء كبير.

ثانيًا: اضف الزيت إلى الدقيق والملح، وبعدها اضف الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

ثالثًا: استمر في العجن واضف قليل من الماء إذا لزم الأمر، اضع العجين في إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

رابعًا: احضر صنيه البيتزا و اضع فيها قليل من الزيت، وابدأ بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

مقادير صلصلة البيتزا:

بصل مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة عمل صلصة البيتزا:

أولاً: في الخطوة الاوى من طريقة عمل صلصة البيتزا: قم بتسخين إناء جيداً، ثم اضع فيه ملعقة من الزيت، وبعدها اضف إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، اضف الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم اضف عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ثالثًا: اضف إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة انتظر حتى تنضج الصلصة، ثم ضعيها على عجينة البيتزا.