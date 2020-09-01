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قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على مسيرة رافضة للاستيطان في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 15:56 - 01 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في طولكرم قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في طولكرم
تقارير
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بوحشية على المواطنين الفلسطينيين في جنوب محافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أثناء مسيرة رافقة للاستيطان.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على المواطنين في قرية شوفه، وسط تكسير المركبات والضرب والتنكيل والسحل.

وأوضح عيان، أن الاحتلال اعتقل المواطن المسن خيري حنون بعد سحله على الارض، إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في كافة انحاء الضفة المحتلة، لاسيما بعد تنظيم المسيرات والفعاليات المناهضة لخطة "الضم"، التي تقضي بضم نحو 30% من أراض الضفة، لسيادة الاسرائيلية.

قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في طولكرم
قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في طولكرم
 

 

 

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