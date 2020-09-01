مسؤول إماراتي: سنستمر بالتطبيع حتى لو نفذ الإسرائيليون خطة الضم

قال مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات ستستمر في التطبيع مع إسرائيل حتى لو نفذت الأخيرة خطة الضم وبسطت سيطرتها على مناطق في الضفة الغربية.

وأضاف جمال المشرخ مدير التخطيط في وزارة الخارجية الاماراتية للصحفيين في أبو ظبي أنه لا يمكننا التكهن بما ستفعله "إسرائيل" في المستقبل، لكن لدينا ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من "إسرائيل" ونحن نثق في تلك التأكيدات".

يشار إلى أن "إسرائيل" نفت أن يكون اتفاق التطبيع مع الامارات مشروط بعدم تنفيذ خطة الضم والأغوار للسيادة الإسرائيلية.

وقال المشرح إنه سيتم فتح سفارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب.

كما أشار إلى تقارير عن صفقة أسلحة تبيع بموجبها الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى الإمارات، قائلاً: "طلب F-35 موجود منذ فترة طويلة. لم يكن هذا هو الشرط أو المحرك لهذه الاتفاقية.