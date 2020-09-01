طريقة عمل البيتزا بجودة عالية في المنزل

تدافع السكان على معرفة طريقة عمل البيتزا في البيت ، على محركات البحث بالإنترنت مثل: جوجل، حيثُ يفضل كثير من السكان تناول البيتزا التي تمتاز بطعمها اللذيذ والشهي، لذا قمنا بوضع خطوات عمل البيتزا وابرز مكوناتها البسيطة في هذه المقالة.

أما عن طريقة عمل البيتزا ، فقد تُعد خطوات عملها سهلة وبسيطة ويمكن لأي ست أو شخص في داخل البيت أن تصنعها بدقائق معدودة بطريقة صحيحة خالية من الأخطاء، كما ننوه إلى أن مقادير الوجبة موجودة في كافة الأسواق والمحالات التجارية.

وقد وضعت وكالة فلسطين اليوم، طريقة عمل البيتزا ؛ حتى يتسنى لكم من الحصول على أبرز خطواتها ومكوناتها، وبالتالي الوصول إلى عجينة البيتزا عالية الجودة.

في البداية سنتطرق إلى مكونات البيتزا ، ثم سننتقل إلى خطوات اعدادها.

وتحشا البتزا بالزيتون واللحم المفروم والفراخ والجبنة حسب رغبة الصانع.

مكونات البيتزا:

كوب ماء دافىء

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة عمل البيتزا :

أولاً- اضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً، ثم اخلط الدقيق بالملح وضعيهم في إناء كبير.

ثانيًا: اضف الزيت إلى الدقيق والملح، وبعدها اضف الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

ثالثًا: استمر في العجن واضف قليل من الماء إذا لزم الأمر، اضع العجين في إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

رابعًا: احضر صنيه البيتزا و اضع فيها قليل من الزيت، وابدأ بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

مقادير صلصلة البيتزا:

بصل مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة عمل صلصة البيتزا:

أولاً: في الخطوة الاوى من طريقة عمل صلصة البيتزا: قم بتسخين إناء جيداً، ثم اضع فيه ملعقة من الزيت، وبعدها اضف إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، اضف الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم اضف عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ثالثًا: اضف إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة انتظر حتى تنضج الصلصة، ثم ضعيها على عجينة البيتزا.