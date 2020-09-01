شرطة بغزة توقف مواطنين خالفوا إجراءات السلامة ضد فيروس "كورونا"

أكد الناطق باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت عدد من المواطنين ممن ثبت لدينا عدم التزامه بإجراءات السلامة، لمدة 48 ساعة، والذي أعلنت عنها وزارة الداخلية سابقًا.

وأوضح البطنيجي، أن عناصر الشرطة أخذت تعهدات من المخالفين بعدم الخروج إلى الشواررع، إلا في الحالات الضرورية.

وذكر أن هناك استنفار 100% لأفراد الأجهزة الأمنية جميعًا، وعلى رأسهم الشرطة الفلسطينية، في إطار مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العاملين في المكاتب انضموا للميدان، والكل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في ظل هذه الأزمة.

وكانت داخلية بغزة، قد نبهت على لسان ناطقها إياد البزم، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي التعليمات.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة مواطن و44 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل القطاع، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5 وفيات و400 اصابة منذ شهر مارس الماضي.