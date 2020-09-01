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الداخلية تصدر تصاريح لعدة فئات في ظل حظر التجول

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:50 - 01 سبتمبر 2020
منع تجول منع تجول
تقارير
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن إصدار تصاريح لعدة فئات في ظل حظر التجول القائمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

1.شاحنات نقل الأعلاف وشاحنات الدواجن.

2.شاحنات الوقود وشاحنات الغاز وتوزيع الغاز المنزلي.

 3.العالقين بين المحافظات للعودة لبيوتهم للضرورة.

4.طواقم وزارة التنمية الاجتماعية

5.شاحنات المواد التموينية الأساسية

6.شاحنات نقل الخضار والفواكه.

7.الحالات المرضية الطارئة المنقولة للمستشفيات خاصة مرضى الكلى

8.سيارات نقل وتوزيع المياه داخل المحافظة فقط.

9.شاحنات صيانة مولدات الكهرباء.

10.شاحنات توزيع مواد التنظيف والتعقيم.

11.طواقم شركة توزيع الكهرباء.

12.طواقم البلديات.

13.طواقم شركات الانترنت والاتصالات.

14.المزارعين للذهاب لأراضيهم من س5-8ص.

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