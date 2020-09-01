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جنين: محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير ماهر الأخرس

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 14:48 - 01 سبتمبر 2020
الاسير ماهر الاخرس الاسير ماهر الاخرس
تقارير
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أجلت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء عقد جلسة استئناف الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس، المضرب عن الطعام منذُ (37) يومًا على التوالي.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن ما تسمى بمحكمة "عوفر" العسكرية، أجلت جلسة استئناف الأسير المضرب عن الطعام الاخرس، وذلك رفضاً لقرار سلطات الاحتلال لتحويله للاعتقال الإداري لموعد لم تحدده.

وأشارت مهجة القدس، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير ماهر الأخرس بتاريخ 27/08/2020م من زنازين عزل سجن "عوفر" إلى عيادة سجن الرملة لتدهور وضعه الصحي.

وبيّنت أنه يُعاني من أوجاع في كل أنحاء جسمه، وآلام في القلب وفي المعدة ووجع في الرأس ودوخة شديدة، وفقد من وزنه ما يزيد عن 20 كيلو.

يشار إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الأخرس من سكان مخيم جنين،  في تاريخ 27/07/2020م، دون توجيه تهمه له.

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