وكالة الغوث تصدر بيانًا بشأن برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بغزة

أصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، بيانًا بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بغزة، تدعو فيها المستفيدين إلى تسجيل بياناتهم عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

جاءت تحديثات (الاونروا) الالكترونية، في ضوء التطورات الأخيرة لوجود حالات مؤكدة وتزايد أعداد الاصابة بفايروس كوفيد 19 محليا بين السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.

لزيارة موقع وكالة الغوث (الاونروا (اضغط هنا ).

فيما يلي نص البيان:

في ضوء التطورات الأخيرة لوجود حالات مؤكدة وتزايد أعداد الاصابة بفايروس كوفيد 19 محليا بين السكان في جميع أنحاء قطاع غزة، وبناءً على توصيات السلطات المحلية بفرض قيود على الحركة لمنع انتشار الفايروس، وحفاظا على سلامة المنتفعين والموظفين، ستقوم الأونروا في غزة بتقديم الخدمات على النحو التالي:

فيما يخص برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية: تحث الأونروا جميع المستفيدين على زيارة الموقع أدناه للحصول على الخدمات المتعلقة بالتسجيلات، سيمكن هذا الرابط اللاجئين الفلسطينيين من تقديم الطلبات إلكترونيا لتحديث البيانات الخاصة بهم. تشمل طلبات التسجيل المتاحة باستخدام هذه الخدمة العمليات الآتية: تسجيل واقعة زواج، تسجيل الأبناء، تسجيل واقعة طلاق، تسجيل واقعة وفاة، تعديل بيانات العائلة.

فيما يخص الخدمات الصحية، فقد تم العمل بنظام الفترتين في 15 عيادة تابعة للأونروا، فيما استمرت 7 مراكز أخرى بالعمل بنظام الفترة الواحدة ولا يزال مركز المغازي الصحي مغلقا مع إتاحة خدمة التطبيب عن بعد للسكان فيه من خلال الفرق الصحية في مركز البريج الصحي.

تؤكد الأونروا مجدداً على جميع المنتفعين بعدم استخدام الخط الساخن لطلب أدوية الأمراض غير المعدية وكذلك التطعيمات حيث أن خدمة التطعيمات متوقفة في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة. على النساء الحوامل الاتصال على الخط الساخن في حال ظهور مشاكل أومضاعفات صحية لديهن للحصول على المشورة. يمكن لجميع سكان قطاع غزة الاتصال على الخط الساخن للأونروا 1-800-444-666للحصول على المشورة. بالنسبة للامور والاستشارات المتعلقة بكوفيد 19، نحث جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة.

تقوم الفرق الصحية في الأونروا بتسليم أدوية الأمراض غير المعدية إلى المرضى اللاجئين في الوقت المحدد وفقًا للموعد المحدد مسبقًا لكل حالة.

كما قامت الأونروا بتشغيل آبار المياه لتوفير المياه للاجئين في مخيمات جباليا وخانيونس ورفح. وتم جمع النفايات الصلبة من جميع مخيمات اللاجئين ونقلها إلى مكبات النفايات.

تحث الأونروا سكان قطاع غزة على البقاء في منازلهم واتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين ومنعا لانتشار الفيروس.