جامعة الإسراء تهنئ الناجحين في الانجاز وتقدم لهم منح دراسية

هنأت جامعة الإسراء الطلبة الناجحين وذويهم في مرحلة الانجاز الثانية التي أعلن عنها اليوم الاثنين، متمنية لهم حياة جامعية ملؤها التميز والإبداع، معلنة عن رزمة من المنح الدراسية للطلبة كافة.

وأوضحت الجامعة أنها خصصت منحة كاملة 100% للطلبة الحاصلين على معدل 90% فما فوق، ومنحة 50% لجميع الطلبة الناجحين بصرف النظر عن معدلاتهم في مرحلة الانجاز.

بدوره، أبرق أ.د عدنان الحجار رئيس الجامعة بالتهاني والتبريكات لجميع الطلبة الناجحين وذويهم في مرحلة الإنجاز الثانية التي أعلن عنها اليوم الاثنين من قبل وزارة التربية والتعليم، مرحباً بهم في أروقة جامعة الإسراء، وما تقدمه لهم من منح وتسهيلات لكي يكملوا تعليمهم الجامعي بأمان.

وقال د الحجار :" إننا في جامعة الإسراء ومنذ تأسيس الجامعة رفعنا شعار "التغيير نحو الاحتراف"، لتقديم تعليم نوعي، لتجهيز الخريجين لسوق العمل مباشرة، من خلال التجهيزات في معامل الجامعة، وشبكة العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، والاتفاقات التي تم إبرامها مع العديد من المؤسسات بهدف تدريب الطلبة والارتقاء بهم خلال المرحلة الجامعية.

وأضاف، نسعى وفي إطار الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني لتوفير كافة الإمكانات التي من شانها تذليل كافة العقبات لهم للتسجيل في الجامعة من خلال موقع التسجيل الإلكتروني الذي فعلته الجامعة للتسجيل للطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق في برامج الجامعة المتنوعة والمميزة، في ظل جائحة كورونا وما رافقها من حظر التجول.

وأضاف د. الحجار مازالت الجامعة تواصل رسالتها الداعمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة، ومن خلال تقديم مجموعة من المنح الدراسية للطلبة الناجحين للمساهمة في دعمهم للالتحاق بالجامعة وبدء مرحلة مهمة في حياتهم.

وتمنى د. الحجار السلامة لأبناء شعبنا الفلسطيني وطلبتنا الأعزاء وذويهم في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالباً الجميع بأخذ أقصى درجات الحيطة والوقاية، ومتمنياً السلامة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

الجدير ذكره، أن جامعة الإسراء معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، وحاصلة على عدة جوائز آخرها حصولها على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015.