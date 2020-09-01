بماذا ردت إثيوبيا على إعلان واشنطن وقف مساعدتها عنها!

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن عزمها استكمال مشروع سد النهضة الكبير، وذلك ردًا على حجب الولايات المتحدة الامريكية 130 مليون دولار من المساعدات عن اديس أبابا.

وادعت واشنطن انها أوقفت مساعداتها عن اثيوبيا على خلفية التوتر المحيط بقضية "سد النهضة".

وقال سفير إثيوبيا لدى واشنطن، فيتسوم أريغا، عبر "تويتر": إنه "ينتظر التوضيح من الولايات المتحدة بخصوص وقف المساعدات في وقت لاحق"، مضيفًا أن :"إثيوبيا ستخرج من الظلام".

وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة أوقفت منحتها لأديس أبابا، بسبب تعنتها في ملف "سد النهضة"، وهو محل النزاع مع مصر والسودان.

يُشار إلى أن الدول المحيطة بنهر النيل (اثيوبيا، مصر، السودان)، لم تتوصلا حتى اللحظة إلى اتفاق حول آلية تشغيل "سد النهضة".