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الاحتلال يخطر بوقف بناء منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:39 - 01 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة (ارشيف) قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة (ارشيف)
تقارير
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف بناء عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، تحت حجج واهية، لا تسند لأي مسوغ.

وأوضحت مصادر أهلية، أن الاحتلال أخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب بلدة سلفيت.

وبيّنت المصادر، أن سلطات الاحتلال تهدف من إجراءاتها القاسية على الفلسطينيين في القدس، التضييق على السكان تمهيدًا للسيطرة على المدينة.

أمس، أجبرت قوات الاحتلال الشقيقان عبد السالم وعدي الرازم، أمس، على هدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا في القدس.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت مرارًا عن مئات المشاريع الاستيطانية المنوي تنفيذها على أراضي المواطنين، بهدف تطبيق خطة "صفقة القرن" المدعومة أمريكيًا.

 

  

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